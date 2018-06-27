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Нижняя палата парламента Румынии ратифицировала Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве Армения-ЕС


Нижняя палата парламента Румынии ратифицировала Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве между Республикой Армения и Европейским союзом.

Как передает Арменпресс, об этом сообщил посол Армении в Румынии Сергей Минасян. 

27 июня нижняя палата парламента Румынии единогласно (255 “за”, 0 “против”) ратифицировала Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве между Республикой Армения и Европейским союзом, передав его в Сенат для окончательной ратификации”, - отметил Минасян.




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