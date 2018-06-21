Посещение зоопарка совершенно безопасно: Министерство здравоохранения Армении

Министерство здравоохранения Армении продолжает держать под контролем ситуацию с распространенностью туберкулеза среди животных Ереванского зоопарка, чтобы исключить риски для общества. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Министерства здравоохранения Армении.

«Сообщаем, что специалисты Министерства здравоохранения Армении побывали на местах и уточнили ситуацию. В результате проведенных исследований выяснилось, что ветеринарные мероприятия полностью завершены, туберкулеза среди животных Ереванского зоопарка нет, о чем сказали и руководители зоопарка»,- сказано в заявлении.

В то же время, силами Министерства здравоохранения Армении проведены флюорографические исследования среди персонала Ереванского зоопарка, которые выявили их полную интактность в отношении туберкулеза, причем, особое внимание было уделено тем сотрудникам, которые непосредственно контактировали с больными животными.

«Исходя из вышесказанного, Министерство здравоохранения Армении заявляет, что посещение зоопарка совершенно безопасно»,- сказано в заявлении.