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Делегация во главе с начальником Генштаба ВС Армении посетила Армию обороны Республики Арцах


С 4 по 5 июня делегация во главе с начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Армения генерал-майором Артаком Давтяном посетила Армию обороны в рамках программы военного сотрудничества двух армянских государств.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МО Армении, в сопровождении министра обороны Республики Арцах Левона Мнацаканяна посетил линию фронта по ряду направлений.

Артак Давтян высоко оценил последовательные шаги по повышению уровня боеготовности Армии обороны и развития военно-технического потенциала, заверив, что ответственные представители оборонительного комплекса Армении и далее будут продолжать поддерживать дальнейшее укрепление военного потенциала Армии обороны.

Собеседники также уточнили предстоящие задачи в контексте двустороннего сотрудничества.




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