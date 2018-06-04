Азербайджанский режим похищает и убивает всех, кто ему не нравится: Статья Лапшина в «Le Monde»Save

Известный блогер Александр Лапшин опубликовал статью в газете «Le Monde» под названием «Азербайджанский режим похищает и убивает всех, кто ему не нравится», в которой рассказывает о ежедневных мучениях и преследованиях, которым он подвергался в азербайджанской тюрьме. Как передает «Арменпресс», блогер Александр Лапшин провел 7 месяцев в азербайджанской тюрьме, прежде чем получил помилование и был экстрадирован в Израиль.

Известный блогер Александр Лапшин рассказывает и о том, что он много путешествовал и посетил более 130 стран. Он не интересуется политикой, любит мир, природу, историю, красивых женщин и хорошую еду. И даже в дурном кошмаре не мог предположить, что может стать игрушкой в политической игре 2-х жестких диктаторов.

«Речь идет о бывшем председателе колхоза, ставшем президентом Беларуси, и Ильхаме Алиеве, держащем Азербайджан железной хваткой, который унаследовал власть от отца, как какой-нибудь султан из «Тысячи и одной ночи». В 2016 году, путешествуя по странам бывшего СССР, меня неожиданно арестовали в Беларуси. При задержании агенты полиции ворвались в мой гостиничный номер, крича «Ложись на пол, не то будем стрелять, ты арестован по требованию Азербайджана – за посещение Карабаха!». Мне повезло, поскольку в момент задержания мой компьютер был включен – я разговаривал с женой. Она увидела эту сцену и сразу оповестила международные СМИ, а также посольства Израиля и РФ, поскольку я являюсь гражданином этих стран»,- пишет Лапшин.

По его словам, будь Беларусь правовым государством, его бы не арестовали и не выдали Азербайджану, поскольку он не нарушал белорусских законов, а в подписанной этими странами конвенции указано, что экстрадиция по политическим мотивам не может быть осуществлена.

Известный блогер Александр Лапшин провел 7 месяцев в азербайджанской тюрьме, в СИЗО, что он также считает нарушениям международного права. Его обвиняли в «незаконном проникновении в Карабах через территорию Армении и нарушении территориальной целостности Азербайджана». Причем, он отмечает, что иного пути в НКР у него не было, поскольку граница со стороны Азербайджана закрыта с 1993 года. Его также обвиняли в том, что в своих статьях он в равной мере употреблял как топоним «азербайджанский Карабах», так и «Арцах».

«Требующий возврата этих территорий Азербайджан забывает, что здесь проживает 150 000 армян, которые говорят на родном языке. Азербайджан криминализирует также использование традиционных топонимов. С тем же успехом Франция может запретить говорящим на немецком наречии употреблять топоним «Райхсланд Аласа-Лотринген», требуя использовать только французские слова «Эльзас-Лотарингия». Я никогда не говорил о конфликте, чем, естественно, не интересовался. Даже марионеточный суд в Баку признал, что я не призывал к нарушению территориальной целостности Азербайджана», - пишет Лапшин.

По его словам, в ходе судебного расследования в Баку были и антисемитские намеки. Например, начало слушаний было назначено на 22-е июня – в день, когда 66 лет назад нацистская Германия вторглась в СССР и начала геноцид евреев на захваченных территориях. Второе слушание было 30-го июня – в день захвата Львова, откуда родом родители Лапшина, третье слушание – 4-го июля, состоялось в день насильственного изгнания евреев Латвии в концлагерь в Саласпилсе. День скорби в Латвии стал для азербайджанского режима днем гонений против мирного еврея-путешественника.

«10-го сентября – день рождения моей матери, на меня было совершено жестокое нападение в СИЗО Баку. Четверо в масках меня избили, обмотали шею веревкой, намереваясь повесить меня в санузле. У меня были сломаны ребра и зубы, все тело было в ушибах и ссадинах, а власти поспешили заявить, будто я сам хотел повеситься, и поэтому президент Алиев «помиловал» меня, после чего меня выдали Израилю»,- пишет Лапшин.

В конце он напоминает несколько фактов, порочащих режим в Азербайджане: 1) По рейтингу организации «Журналисты без границ» Азербайджан занимает 163-е место по свободе слова и прессы; 2) Власти Азербайджана замешаны во многих коррупционных скандалах, например – Панамское досье; 3) Бакинский режим не гнушается похищениями инакомыслящих – например, дело Агвана Мухтарли; 4) есть достаточно обоснованные предположения об азербайджанском следе в убийстве мальтийского блогера Дафне Каруана Гализия, раскрывшей мутную роль Мальты в отмывании гразных денег Баку.

Известный израильский и российский блогер Александр Лапшин, осужденных в Азербайджане за посещение Арцаха, объявил 2018-й годом наказания Азербайджана.



Ранее блогер Александр Лапшин сообщил, что планирует подать на Азербайджан в Европейский суд по правам человека в начале следующего года. Блогер ожидает от Баку финансового возмещения за пережитое.

В декабре 2016 года полиция Минска задержала известного блогера Алекскандра Лапшина, который живет в Москве и пишет для блога Travel Blog. Лапшин является гражданином России и Израиля. Он оказался в черном списке Азербайджана из-за посещения Арцаха. С 2011 года Алекскандр Лапшин включен в черный список Азербайджана за посещение Нагорного Карабаха в апреле 2011, октябре 2012 и июне 2016 года, а также за критику политики азербайджанских властей в своем блоге. Официальный Баку требует от Беларуси экстрадиции Лапшина в Азербайджан.

Заместитель генерального прокурора Республики Беларусь принял решение удовлетворить просьбу Генеральной прокуратуры Азербайджана относительно экстардиции гражданина России и Израиля Александра Лапшина для привлечения к уголовной ответственности по статьям 281.2 и 318.2 уголовного кодекса Азербайджана.

Лапшин обжаловал в суде решение генеральной прокуратуры Беларуси о его выдаче по запросу азербайджанской стороны, однако его жалоба была отклонена.

Лапшин, который имеет российское, украинское и израильское гражданство, был доставлен в Баку поздно вечером во вторник спецрейсом из Минска, после чего передан сотрудникам службы государственной безопасности Азербайджана. Его задержали в Минске в декабре минувшего года по запросу Баку, который инкриминирует Лапшину посещение Нагорного Карабаха без согласования с азербайджанскими властями.

Генеральная прокуратура Азербайджана возбудила в отношении блогера дело по статьям УК "Неоднократные публичные призывы, направленные против государства" и "Незаконное пересечение государственной границы Азербайджана", которые предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.

В феврале 2017 азербайджанские власти обращались к Российской Федерации с предложением посодействовать в обмене гражданина РФ и Израиля, блогера Александра Лапшина на двух азербайджанских граждан, Шахбаза Гулиева и Дилхама Аскерова, которые являются диверсантами и осуждены за преступления, несут наказание в Степанакерте. Как сообщает Арменпресс, об этом написал в Фейсбуке сам блогер.

«Кратко напомню, что эти два деятеля по версии азер-СМИ всего лишь туристы, решившие посетить могилы родных на территории Карабаха, контролируемой армянами. Козьими тропами перебрались через линию фронта в районе Агдама и начали посещение родных могил с убийства армянского ребенка. На суде в Степанакерте азербайджанцы рассказали, что ребенок их увидел и пришлось его убить, чтобы не выдал. Потом они бегали по лесам, скрывались, затем вышли в какой-то поселок и убили еще пару человек, которые пытались их поймать. Третьего "туриста" армянские военные застрелили в перестрелке. Ну, короче говоря, мирные "туристы", пришедшие из Азербайджана, между прочим с автоматами Калашникова», - пишет Лапшин, напомнив, что карабахский суд приговорил их к пожизненному заключению.

Он рассказывает, что Азербайджан пытался шантажировать Россию тем, что содействие в переговорах с Арменией о выдаче двух "туристов-диверсантов" ускорит освобождение блогера Александра Лапшина.

Позже гражданин России и Израиля, блогер Александр Лапшин, который уехал в Израиль, вырвавшись из когтей Азербайджана, поблагодарил всех, кто помог ему выйти из азербайджанского кошмара.

Особую благодарность Лапшин выразил сотрудникам посольств Израиля и России в Баку, которые не оставляли его в те ужасные дни.