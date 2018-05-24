Мероприятия в административных районах Еревана, приуроченные к 28 мая -Дню первой республики Армения
По данным управления культуры аппарата мэрии Еревана, во всех административных районах столицы пройдут концертные программы и спортивно-культурные мероприятия, приуроченные к 100-летию первой Республики Армения. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью мэрии Еревана.
Мероприятия будут проходить по следующему графику:
Приглашаем Всех принять участие в организованных в административных районах Еревана мероприятиях, приуроченных к 100-летию первой Республики Армения.
Административный район Ачапняк
26-го мая в 17:00 мероприятие состоится в парке, прилегающем к медицинскому центру «Армения».
Административный район Аван
28-го мая в 16:00 состоится праздничный концерт «Свободная, независимая Армения» в парке микрорайона Туманян.
Административный район Арабкир
28-го мая с 12:00 до 16:00 пройдут концертные программы в парке имени В. Давтяна, в музыкальных школа имени А.Экимяна и имени К. Сараджяна, в культурном центре Айордац Тун, Ереванском государственном ремесленном училище декоративно-прикладного искусства и Ереванском государственном гуманитарном колледже.
Административный район Давташен
28-го мая в 18:00 состоится мероприятие в Детском парке и парке Азатамартиков.
Административный район Кентрон
28-го мая состоится праздничный концерт на площади перед памятником Гарегину Нжде.
Административный район Малатия-Себастия
26-го мая в 19:00 – концертная программа в парке «Молодежный».
Административный район Нор-Норк
28-го мая в 12:00-праздничная концертная программа в парке имени Т. Крпеяна.
Административный район Норк Мараш
28-го мая с 10:00- посещение мемориального комплекса Андраника и фидаинов.
29-го мая в 15:00-концертная программа во дворе церкви Св. Аствацацин.
Административный район Нубарашен
28-го мая в 18:00-праздничное мероприятие на территории, прилегающей к центральному парку административного района.
Административный район Шенгавит
28-го мая в 19:00-концертная программа на площади Г. Нжде.
29-го мая в 11:00- литературно-музыкальное мероприятие в библиотеке N17.
Административный район Канакер-Зейтун
28-го мая в 15:00-праздничное мероприятие в сквере имени Давида Анахта.
31-го мая в 16:00 -мероприятие-постановка в культурном центре «Зейтун».