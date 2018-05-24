Мероприятия в административных районах Еревана, приуроченные к 28 мая -Дню первой республики Армения

По данным управления культуры аппарата мэрии Еревана, во всех административных районах столицы пройдут концертные программы и спортивно-культурные мероприятия, приуроченные к 100-летию первой Республики Армения. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью мэрии Еревана.

Мероприятия будут проходить по следующему графику:



Административный район Ачапняк

26-го мая в 17:00 мероприятие состоится в парке, прилегающем к медицинскому центру «Армения».

Административный район Аван

28-го мая в 16:00 состоится праздничный концерт «Свободная, независимая Армения» в парке микрорайона Туманян.

Административный район Арабкир

28-го мая с 12:00 до 16:00 пройдут концертные программы в парке имени В. Давтяна, в музыкальных школа имени А.Экимяна и имени К. Сараджяна, в культурном центре Айордац Тун, Ереванском государственном ремесленном училище декоративно-прикладного искусства и Ереванском государственном гуманитарном колледже.

Административный район Давташен

28-го мая в 18:00 состоится мероприятие в Детском парке и парке Азатамартиков.

Административный район Кентрон

28-го мая состоится праздничный концерт на площади перед памятником Гарегину Нжде.

Административный район Малатия-Себастия

26-го мая в 19:00 – концертная программа в парке «Молодежный».

Административный район Нор-Норк

28-го мая в 12:00-праздничная концертная программа в парке имени Т. Крпеяна.

Административный район Норк Мараш

28-го мая с 10:00- посещение мемориального комплекса Андраника и фидаинов.

29-го мая в 15:00-концертная программа во дворе церкви Св. Аствацацин.

Административный район Нубарашен

28-го мая в 18:00-праздничное мероприятие на территории, прилегающей к центральному парку административного района.

Административный район Шенгавит

28-го мая в 19:00-концертная программа на площади Г. Нжде.

29-го мая в 11:00- литературно-музыкальное мероприятие в библиотеке N17.

Административный район Канакер-Зейтун

28-го мая в 15:00-праздничное мероприятие в сквере имени Давида Анахта.

31-го мая в 16:00 -мероприятие-постановка в культурном центре «Зейтун».

Приглашаем Всех принять участие в организованных в административных районах Еревана мероприятиях, приуроченных к 100-летию первой Республики Армения.