Разыскиваемый киевскими правоохранительными органами мужчина с повинной явился в Севанский отдел Полиции

В результате разъяснительной работы, проведенной сотрудниками Главного управления уголовного розыска совместно с коллегами из Севанского отдела Полиции РА, 20 мая в 16.20 в Полицию явкой с повинной обратился Артур К., 1986 г.р., который с 8 сентября 2016 года разыскивался отделом Шевченко главного управления Национальной полиции Украины по городу Киеву по обвинению по части 3 статьи 185 УК РА (кража). Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе Полиции Республики Армения.