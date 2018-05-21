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Мадуро набрал почти 6,2 миллиона голосов на выборах президента Венесуэлы


Национальный избирательный совет (НИС) Венесуэлы представил в понедельник второй бюллетень по итогам выборов президента страны, согласно которому действующий глава государства Николас Мадуро набрал 6,19 миллиона голосов избирателей после подсчета 98,78% бюллетеней.

Как передает Арменпресс со ссылкой на «РИА новости», ранее в первом бюллетене НИС сообщал о 5,8 миллиона голосов, отданных за Мадуро.

Вице-президент НИС Сандра Облитас сообщила, что уровень участия граждан в голосовании избирательные власти оценили в 46,02% (чуть более 9,1 миллиона человек). За соперника Мадуро Энри Фалькона проголосовали более 1,9 миллиона человек, за Хавьера Бертуччи – почти 989 тысяч, а за Рейнальдо Кихаду – свыше 36,2 тысячи избирателей.

Таким образом, Николас Мадуро становится следующим президентом Венесуэлы на период 2019-2025 годов.

 




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