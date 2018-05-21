WP: Microsoft вновь даст всем разведслужбам США право пользоваться ее облачными сервисами

Компания Microsoft вновь заключит договор о предоставлении услуг по выделению серверов для удаленного хранения данных - так называемых облачных сервисов - всем 17 разведывательным службам США. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом в воскресенье сообщила газета The Washington Post.

По данным издания, речь идет не просто о продлении прежних договоренностей. Теперь спецслужбы смогут перейти к работе с приложениями на платформе Office 365, в том числе к тем, с которыми можно работать удаленно. Ранее не все эти опции были доступны разведке.

При этом Microsoft - не главный подрядчик правительства в этой сфере. На протяжении многих лет это место занимала дочерняя структура компании Amazon - Amazon Web Services. Она работает со многими правительственными учреждениями, а также со всем разведывательным сообществом благодаря контракту с ЦРУ на $600 млн.