Сирийская армия освободила от террористов лагерь палестинских беженцев "Ярмук" к югу от Дамаска. Как передает Арменпресс, об этом сообщил РИА Новости источник в силах безопасности.

"Сирийская армия освободила лагерь "Ярмук" к югу от Дамаска и водрузила в нем сирийский флаг", — сообщил собеседник агентства.

Лагерь "Ярмук", предназначенный для размещения палестинских беженцев, был создан в 1957 году в южных предместьях Дамаска. В начале апреля 2015 года боевики террористической группировки ИГ* захватили большую часть палестинского лагеря. С тех пор стычки в этом районе между сторонниками ИГ* и "Джебхат ан-Нусрой"* (а также ее союзниками) значительно участились.