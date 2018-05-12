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Генеральный секретарь ООН Антонио Гуттерешпозравил Никола Пашиняна


Генеральный секретарь ООН Антонио Гуттереш направилпоздравительное послание по случаю избрания Никола Пашиняна премьер-министром РА.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата  правительства  РА.

«Шлю вам поздравления по случаю избрания  и назначения  Вас премьер-министром РА, желаю Вам успехов в  выполнении новых и важных обязанностей. 

В этот значимый период мирных  перемен в Вашей стране, надеюсь, правительство Республики Армения  под Вашим руководством сумеет оправдать чаяния  народа, в  том числе  —на укрепление институтов защиты  права и демократии, а также приложит усилия  в противостоянии социально-экономическим вызовам.  ООН, в том числе  и армянская команда ООН, готовы предоставить содействие  в  этой  связи.

Как Вы помните, ООН является сильным и последовательным сторонником важных усилий сопредседателей  Минской группы  ОБСЕ  по урегулированию карабахского конфликта. Надеюсь, в этот чувствительный для мирного урегулирования  период эти усилия получат новый импульс и приведут к  положительным результатам, которые  помогут установить долгосрочный мир и процветание для  всех народов  Южного Кавказа»,— говорится  в  послании.

 

 




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