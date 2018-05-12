Генеральный секретарь ООН Антонио Гуттерешпозравил Никола Пашиняна

Генеральный секретарь ООН Антонио Гуттереш направилпоздравительное послание по случаю избрания Никола Пашиняна премьер-министром РА.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата правительства РА.

«Шлю вам поздравления по случаю избрания и назначения Вас премьер-министром РА, желаю Вам успехов в выполнении новых и важных обязанностей.

В этот значимый период мирных перемен в Вашей стране, надеюсь, правительство Республики Армения под Вашим руководством сумеет оправдать чаяния народа, в том числе —на укрепление институтов защиты права и демократии, а также приложит усилия в противостоянии социально-экономическим вызовам. ООН, в том числе и армянская команда ООН, готовы предоставить содействие в этой связи.

Как Вы помните, ООН является сильным и последовательным сторонником важных усилий сопредседателей Минской группы ОБСЕ по урегулированию карабахского конфликта. Надеюсь, в этот чувствительный для мирного урегулирования период эти усилия получат новый импульс и приведут к положительным результатам, которые помогут установить долгосрочный мир и процветание для всех народов Южного Кавказа»,— говорится в послании.