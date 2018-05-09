США воодушевлены мирным разрешением ситуации в Армении - Ричард Миллс

Посольство США готово сотрудничать с новым правительством РА после его формирования. Как передает Арменпресс, так заявил журналистам в Парке Победы в Ереване посол США в РА Ричард Миллс.

По словам посла, США, американское правительство и посольство США в РА воодушевлены мирным разрешением ситуации в Армении.

«Мы поздравляем господина Пашиняна с избранием премьер-министром. Настала пора наводить мосты, смягчать напряженность и строить ту Армению, ради которой на улицы вышли многочисленные массы народа», - сказал Миллс, добавив, что в ближайшее время посольство будет сотрудничать с новым правительством, чтобы уяснить как и чем США могут быть полезны Армении в борьбе с коррупцией, укреплении демократии, формировании более свободной экономики.

Посол поздравил также с праздником 9 Мая.

«Это тот день, когда мы празднуем консолидацию всего мира в борьбе с фашизмом. Американский народ никогда не забудет те жертвы, на которые пошли советские республики, среди которых была и Армения», - сказал Миллс.