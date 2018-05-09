Время в Ереване: 11:07:36,   9 Май

США воодушевлены мирным разрешением ситуации в Армении - Ричард Миллс


Посольство США  готово сотрудничать с новым правительством РА  после  его формирования. Как  передает Арменпресс, так заявил журналистам в Парке Победы в Ереване посол США в РА Ричард Миллс.

По словам посла,  США, американское правительство и посольство США  в  РА  воодушевлены мирным разрешением ситуации в Армении.

«Мы  поздравляем господина  Пашиняна  с  избранием премьер-министром. Настала пора наводить мосты, смягчать напряженность и строить ту  Армению, ради которой  на  улицы вышли многочисленные массы народа», - сказал Миллс, добавив, что в  ближайшее время  посольство будет сотрудничать с новым правительством, чтобы  уяснить как и чем США  могут быть полезны Армении в борьбе  с коррупцией, укреплении демократии, формировании более свободной  экономики. 

Посол поздравил также с праздником 9 Мая.

«Это тот день, когда мы празднуем консолидацию всего мира  в  борьбе  с фашизмом. Американский народ никогда не  забудет те жертвы, на которые пошли советские   республики, среди которых была  и Армения», - сказал Миллс.




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