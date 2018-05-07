Карен Карапетян направил поздравительное послание Дмитрию Медведеву по случаю 73- й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Карен Карапетян направил поздравительное послание председателю правительства Российской Федерации Дмитрию Медведеву по случаю 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, в послании, в частности, говорится:

"Уважаемый Дмитрий Анатольевич,

Примите искренние поздравления по случаю 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне - особого праздника для наших народов.

Эта священная дата навеки вписана в историю. Бессмертный подвиг наших отцов и дедов, поколения победителей, всех тех, кто плечом к плечу героически сражался на поле брани и самоотверженно трудился в тылу, внёс решающий вклад в борьбу за спасение мира от фашизма.

Братская дружба наших народов, еще более закалённая в годы суровых военных испытаний, составляет прочный фундамент армяно-российских межгосударственных отношений, неизменно развивающихся в русле союзнического взаимодействия на благо будущих поколений.

Прошу Вас, уважаемый Дмитрий Анатольевич, передать проживающим в России ветеранам слова глубочайшей благодарности, искренние пожелания доброго здоровья и благополучия, а всем россиянам – мира и процветания".