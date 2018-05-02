Во втором туре выборов премьер-министра Армении 8 мая блок «Царукян» снова будет голосовать за Никола Пашиняна. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил Гагик Царукян заявил после переговоров с Пашиняном в отеле «Армения-Мариотт».

«8 мая блок «Царукян» снова поддержит народного кандидата. Сегодня победа принадлежит народу, и мы будем голосовать «за» и во второй раз. Мы рядом с народным кандидатом», - заявил Царукян.

8 мая в Армении будет выбран премьер-министр, и РПА поддержит кандидата, выдвинутого 1/3 парламента. Республиканская партия не выдвинет своего кандидата. Об этом заявил глава фракции РПА Ваграм Багдасарян.