Время в Ереване: 11:07:36,   22 Апрель

Пашинян анонсировал завтрашнюю встречу с Сержем Саргсяном


Депутат Национального Собрания Никол Пашинян заявил, что 22 апреля, в 10:00, в гостинице «Армения-Марриотт» состоится его встреча с премьер-министром Армении Сержем Саргсяном.

Как сообщает Арменпресс, Никол Пашинян объявил об этом после митинга на площади Республики.

Ранее Пашинян встретился с президентом Армении Арменом Саркисяном. Президент лично приехал на площадь Республики. Затем СМИ сообщили о встрече Армена Саркисяна с премьер-министром Сержем Саргсяном.




Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации