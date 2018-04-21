Пашинян анонсировал завтрашнюю встречу с Сержем Саргсяном

Депутат Национального Собрания Никол Пашинян заявил, что 22 апреля, в 10:00, в гостинице «Армения-Марриотт» состоится его встреча с премьер-министром Армении Сержем Саргсяном.

Как сообщает Арменпресс, Никол Пашинян объявил об этом после митинга на площади Республики.

Ранее Пашинян встретился с президентом Армении Арменом Саркисяном. Президент лично приехал на площадь Республики. Затем СМИ сообщили о встрече Армена Саркисяна с премьер-министром Сержем Саргсяном.