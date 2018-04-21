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Посольство Армении отказалось подавать заявления в полицию на участников акции протеста


Посольство Армении в России не собирается подавать жалобу на действия троих армянских граждан, задержанных у здания диппредставительства во время акции протеста против назначения Сержа Саргсяна на пост премьер-министра. Как передает Арменпресс, об этом сообщил пресс-секретарь посольства Левон Торгомян.

18 апреля у посольства Армении в Москве были задержаны трое участников протестов.против назначения бывшего президента Армении Сержа Саргсяна премьер-министром. Полиция вменила им мелкое хулиганство, и задержанные были доставлены в суд. Однако Басманный районный суд Москвы отказался рассматривать дело, задержанные были освобождены.




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