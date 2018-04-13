В Уфе погибли пятеро армян
13 апреля из Службы спасения МЧС Российской Федерации поступила информация о том, что граждане Республики Армения погибли в канализационном колодце в Уфе.Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МЧС Армении, в ходе работ в канализационном колодце погибли Камо Петросян (1983 года рождения), Меружан Афаников (1962 года рождения), Сурик Афаников (1981 года рождения), Роберт Акопян (1962 года рождения) и Рафик Григорян (1989 года рождения, гражданин России). Роберт Мелконян (1973 года рождения) госпитализирован в городскую больницу Уфы. Его состояние оценивается как средней тяжести.
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