СМИ: Юлию Скрипаль доставили в госпиталь на британскую военную базу

Юлия Скрипаль, выписанная во вторник из больницы города Солсбери, доставлена в госпиталь на одну из военных баз, где находится под охраной военнослужащих. Как передает Арменпресс, об этом сообщает в среду газета The Sun.

"Она находится в госпитале на военной базе в интересах безопасности и наблюдения за ее самочувствием", - заявил газете информированный источник. Теперь есть надежда на то, что Юлия сможет предоставить информацию, которая позволит определить причастных к отравлению, говорится в материале.





