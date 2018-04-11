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СМИ: Юлию Скрипаль доставили в госпиталь на британскую военную базу


Юлия Скрипаль, выписанная во вторник из больницы города Солсбери, доставлена в госпиталь на одну из военных баз, где находится под охраной военнослужащих. Как передает Арменпресс, об этом сообщает в среду газета The Sun.

"Она находится в госпитале на военной базе в интересах безопасности и наблюдения за ее самочувствием", - заявил газете информированный источник. Теперь есть надежда на то, что Юлия сможет предоставить информацию, которая позволит определить причастных к отравлению, говорится в материале.



 

 




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