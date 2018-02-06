Доминик де Бюман видит решение карабахского конфликта на основе конвенций ООН и права наций на самоопределение
13:22, 6 Февраль, 2018
Председатель Национального Совета Швейцарии Доминик де Бюман видит решение карабахского конфликта на основе конвенций ООН и права наций на самоопределение. Как передает «Арменпресс», об этом он сказал во время своего выступления в НС Армении.«Народ НКР имеет право самостоятельно решать свою судьбу, как и другие народы. Решение проблемы представляется путем переговоров, на основе конвенций ООН и права наций на самоопределение»,- сказал председатель Национального Совета Швейцарии Доминик де Бюман.
- Сопредседатели Минской группы ОБСЕ обсудят в Степанакерте вопрос внедрения механизмов расследования: Давид Бабаян
- Сопредседатели Минской группы ОБСЕ 8-9 февраля будут в Армении
- Армения и Азербайджан близки к соглашению вокруг увеличения количества
наблюдателей ОБСЕ на линии соприкосновения: Лавров
- Действующий председатель ОБСЕ считает полезным увеличение числа наблюдателей
ОБСЕ в зоне карабахского конфликта
- ОБСЕ должна оперативно осуществить соглашение об увеличении числа наблюдателей на
линии соприкосновения в НКР: Лавров