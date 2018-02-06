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Доминик де Бюман видит решение карабахского конфликта на основе конвенций ООН и права наций на самоопределение


Председатель Национального Совета Швейцарии Доминик де Бюман видит решение карабахского конфликта на основе конвенций ООН и права наций на самоопределение. Как передает «Арменпресс», об этом он сказал во время своего выступления в НС Армении.

«Народ НКР имеет право самостоятельно решать свою судьбу, как и другие народы. Решение проблемы представляется путем переговоров, на основе конвенций ООН и права наций на самоопределение»,- сказал председатель Национального Совета Швейцарии Доминик де Бюман.


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