В вопросе урегулирования конфликта Нагорного Карабаха международное сообщество и Армения говорят почти на одном языке. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил президент Армении Серж Саргсян в министерстве иностранных дел в ходе приема по случаю Нового года и Рождества.

«Исключительно мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта остается приоритетом нашей внешней политики и политики безопасности. Независимо от ощутимого прогресса в переговорном процессе, мы можем заявить, что после годового перерыва состоялась Женевская встреча президентов Армении и Азербайджана, в результате чего было принято совместное заявление и достигнута договоренность об ослаблении напряженности.

В этой связи международное сообщество и Армения говорят почти на одном языке. Это лучше всего отражается как в заявлении глав делегаций стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, так и в заявлении саммита ОДКБ и Соглашении о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве между Республикой Армения и Европейским союзом», - отметил президент.