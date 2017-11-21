В Национальной библиотеке Вернадского открывается выставка: «Армянские иконы Украины»

22 ноября, в Киеве пройдет ряд мероприятий направленных на популяризацию историко-культурных ценностей, передает Арменпресс.

Вызвавшая большой интерес выставка «Армянские иконы Украины» вновь откроется в Киеве, на этот раз экспозиция будет представлена в Национальной библиотеке Украины имени В.И. Вернадского. В рамках мероприятия состоится презентация издания украинско-армянского тематического словаря (автор Саломе Енгибарян), а также презентация и передача представителями Союза армян Украины арменоведческих изданий в фонды библиотеки Вернадского.

Отметим, что в рамках тесного сотрудничества Союза армян Украины с Национальной библиотекой Украины имени В.И. Вернадского, уже состоялись ряд презентаций и выставок, которые удостоились высокой оценки.

Напомним, Национальная библиотека Украины имени В.И. Вернадского входит в число десяти крупнейших библиотек мира.

Как отметил AnalitikaUA.net председатель Союза армян Украины Вилен Шатворян, мы с гордостью представляем наследия армян Украины.