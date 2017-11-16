Европарламент принял резолюцию, признающую право народа Арцаха на самоопределение: азербайджанская провокация провалилась

В Европарламенте провалилась азербайджанская провокация – попытка масштабного искажения, направленная на провал усилий международного сообщества, направленных на мирное урегулирование карабахского конфликта, а также на то, чтобы в преддверии брюссельского саммита Восточного партнерства набросить тень на восходящее развитие отношений Армения-ЕС.

Деструктивные шаги азербайджанской стороны удалось провалить, благодаря планомерной работе постпредства Армении в Брюсселе, армянских лоббистских организаций.

Как передает «Арменпресс», 15-го ноября, подавляющим большинством голосов, на пленарном заседании Европарламента была принята резолюция в преддверии брюссельского саммита Восточного партнерства, в которой уже во второй раз открытым текстом говорится о праве народа Арцаха на самоопределение, повторяя фактически прецедент резолюции ГА ООН от 5-го июля 2017 года.

Эта резолюция имеет большую важность, поскольку, в преддверии брюссельского саммита Восточного партнерства, в ней устанавливаются ожидания от сотрудничества и логика дальнейшего развития Восточного партнерства, следовательно, неудивительно, что азербайджанская сторона приложила все усилия, чтобы исказить основной посыл и логику резолюции.

В частности, присущими ей «ландроматными» методами, азербайджанская сторона достигла того, что к резолюции были приложены дополнения, числом более 20, направленные против мирного урегулирования карабахского конфликта, где, в частности, НКР представлялся как часть Азербайджана; в дополнениях были и другие про-азербайджанские формулировки, были требования немедленного возвращения беженцев и пр.

Тем не менее, целенаправленная деятельность армянской стороны и принципиальная позиция европейской стороны позволили провалить деструктивные шаги азербайджанской стороны, благодаря планомерной работе постпредства Армении в Брюсселе, армянских лоббистских организаций. Более того – еще раз удалось закрепить право народа Арцаха на самоопределение.

В тексте резолюции удалось не только предотвратить такой постулат, в котором Армения подвергалась критике за членство в ЕАЭС, но и сослаться на Армению как на положительный пример, связывающий 2 интеграционные платформы – ЕС и ЕАЭС.

Очередная азербайджанская провокация получила серьезный контрудар от армянской дипломатии, в пользу мирного урегулирования карабахского конфликта и восходящего развития отношений Армения-ЕС.