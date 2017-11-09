Большинство граждан Республики Молдова хотят сотрудничать именно с Евразийским экономическим союзом: Игорь Додон

Президент Республики Молдова Игорь Додон уверен, что его визит в Армению открывает новую страницу наших двусторонних отношений. Как сообщает Арменпресс, об этом Додон сказал в своем заявлении для СМИ по итогам встречи с президентом Армении Сержем Саргсяном.

«Я очень рад, что честь быть первым президентом Молдовы, который посещает Республику Армения, выпала именно мне. Да, в этом году мы отмечаем 25 лет дипломатических отношений, но так получилось, мы обсуждали некоторые нюансы, детали, что президенты Молдовы до сих пор не приезжали в Ереван ни с рабочим, ни с официальным визитом. Я думаю, что мой визит в Армению открывает новую страницу наших двусторонних отношений», - сказал Додон.

Он подчеркнул, что за этот период странам удалось продвинуться по очень многим вопросам двусторонней повестки дня. Были подписаны 15 соглашений - межправительственных, межгосударственных, а также есть несколько соглашений, точнее будет - семь, которые подготовлены к подписанию. Додон уверен, что после этого визита Армения и Молдова выйдут на другой уровень двусторонних отношений.

«Если говорить о торговых отношениях, мой коллега говорил о цифрах - не хочу повторяться, но нужно отметить и признать, что уровень нашей торговли не соответствует тому потенциалу, который есть между нашими странами. И в частности, здесь проблема, что мы не проводили межправкомиссии между нашими странами. Мы договорились, что в следующем году мы приложим усилия с обеих сторон для того, чтобы мы обеспечили проведение параллельно с межправкомиссией и форума деловых людей из Молдовы и Армении, и я уверен, что бизнесмены найдут общие проекты для того, чтобы дать новый импульс торговым отношениям. В моей делегации есть и руководитель межпарламентской группы дружбы молдово-армянской», - отметил президент Молдовы.

Он подчеркнул, что в Молдове в эту группу входит более двадцати депутатов молдавского парламента. Президент также сообщил, что будет встреча с руководством парламента, и он уверен, что и по этому направлению в следующем году у состоится первое заседание группы дружбы между двумя парламентами.

«Мы обсудили и наше сотрудничество на разных международных площадках. Это европейские площадки и региональные, но я хочу особо отметить наше сотрудничество на просторах СНГ. Моя уверенность в том, что наши страны, небольшие страны, обречены иметь хорошие отношения и с Западом, и с Востоком. И в этом смысле Армения является примером для Молдовы. Для нас очень интересен опыт Армении в качестве члена Евразийского экономического союза. Я хочу поблагодарить господина Президента Саргсяна за ту поддержку, которую мы чувствовали, и мы видим в нашем стремлении более тесно сотрудничать в этих новых интеграционных проектах.

Большинство граждан Республики Молдова хотят сотрудничать именно с Евразийским экономическим союзом. И в этом году мы сделали первые шаги: в начале апреля, 4 апреля, я подписал соглашение о сотрудничестве с ЕврАзЭС, и мы подали заявку, чтобы получить статус наблюдателя. Армения нас поддержала на двух заседаниях президентов стран ЕврАзЭС и в Бишкеке, и в Сочи. Я очень надеюсь, и мы об этом говорили, что мы и дальше получим эту поддержку.

Также для нас очень интересно будет анализировать ту дорожную карту, которую прошла Армения для того, чтобы стать членом ЕврАзЭС, и мы договорились, что и в этом плане тоже обменяемся опытом. Пример Армении, которая находится и в ЕврАзЭС, и в ближайшем будущем подпишет соглашение с Европейским Союзом, для нас тоже очень интересен.

Мы пошли другим путём. Мы сначала подписали Соглашение об ассоциации с ЕС и только сейчас начинаем наводить мосты с ЕврАзЭС. Это было чревато для Молдовы, но нам очень интересен опыт Армении, которая собирается и приняла решение иметь хорошие отношения и с ЕврАзЭС, и с Европейским Союзом», - отметил Додон.

Он добавил, что президенты на встрече детально обсуждали и другие вопросы, которые касаются и двухсторонней повестки дня и тех проблем, с которыми сталкиваются обе страны.

«У нас есть общие результаты, у нас есть общие проблемы, у нас есть то, что связывает нас - решение некоторых вопросов внутренних. У нас Приднестровская проблема. Мы очень надеемся, что все проблемы, с которыми вы сталкиваетесь, будут решаться исключительно мирным путём, согласно международным договорённостям.

Я хочу поблагодарить господина Президента за это приглашение. Я очень надеюсь и уверен, что после моего официального визита в Ереван и на уровне бизнеса, и на уровне простых людей, кстати у нас очень активная, небольшая, но активная диаспора армянская в Кишинёве (в составе делегации есть руководитель армянской общины) и в культурном плане, и в гуманитарном я очень надеюсь и уверен, что у нас будет очень серьёзный импульс вперёд.

Кроме этого я выдвинул предложение и официально пригласил господина президента, высшее руководство страны посетить с официальным визитом Республику Молдова в следующем году, и надеюсь, что такой визит состоится», - заключил Додон.