Россия запретила показ азербайджанского антиармянского фильма

Азербайджанский антиармянский фильм включен в российский Федеральный список экстремистских материалов, сообщает Арменпресс.

«Фильм начинается словами: «Азербайджан с момента переселения армян на Кавказ» и заканчивающийся словами: «… и другой стороне к Азербайджану, как к жертве агрессии», продолжительностью 1 час 5 минут 59 секунд, признан экстремистским материалом», — отмечается на официальном сайте Министерства юстиции России.

Согласно решению российского суда, доступ к фильму на территории России был запрещен.