Время в Ереване: 11:07:36,   14 Октябрь

Борец-ветеран Жора Ованисян стал чемпионом мира


Борец вольного стиля Жора Ованисян стал чемпионом мира среди ветеранов.

Как  передает Арменпресс, Жора Ованисян (62 кг) в 15-й раз завоевал это звание.

В финале чемпионата он добился преимущества над представителем США Хейджем Нельсоном со счетом 9:1.



Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 10 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации