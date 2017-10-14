Борец-ветеран Жора Ованисян стал чемпионом мира

Борец вольного стиля Жора Ованисян стал чемпионом мира среди ветеранов.

Как передает Арменпресс, Жора Ованисян (62 кг) в 15-й раз завоевал это звание.

В финале чемпионата он добился преимущества над представителем США Хейджем Нельсоном со счетом 9:1.