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Триединство Армения-Арцах-Диаспора – важнейший залог существования независимой армянской государственности – Бако Саакян


В  своем выступлении на VIВсеармянском форуме  Армения-Диаспора президент АрцахаБако Саакян выразил уверенность, что он внесет существенный  вклад в решение общенациональных проблем. 

«Этот форум востребован и в Армении, и в  Арцахе, и в Диаспоре. Совершенно очевидно, что триединство Армения-Арцах-Диаспора – важнейший залог существования независимой армянской  государственности. Ее развития и укрепления, сохранения  национальной  идентичности Спюрка и его жизнедеятельности. Вопросы, вынесенные  в повестку форума, имеют важное стратегическое  значение для перспективного развития  нашей  государственности», – как  передает Арменпресс, сказал Бако Саакян.

Он подчеркнул, что благодаря  совместной деятельности отмечены многие  достижения  и победы, в том числе международное признание  Геноцида армян и Арцаха, многие программы, осуществляемые Всеармянским фондом «Айастан» и др.

«Важно также, что в  работе  форума участвуют государственные и общественные деятели, военные, благотворители, ученые, аналитики из многих стран мира. Столь внушительное  представительство является площадкой диалога  разных стран и народов, укрепления дружеских связей. У армянского народа множество друзей   во всем мире, и мы  чрезвычайно высоко ценим эту  искреннюю, бескорыстную дружбу, считая ее нашим огромным, непреходящим богатством», - сказал президент Арцаха.

 

 

 



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