Триединство Армения-Арцах-Диаспора – важнейший залог существования независимой армянской государственности – Бако Саакян

В своем выступлении на VIВсеармянском форуме Армения-Диаспора президент АрцахаБако Саакян выразил уверенность, что он внесет существенный вклад в решение общенациональных проблем.

«Этот форум востребован и в Армении, и в Арцахе, и в Диаспоре. Совершенно очевидно, что триединство Армения-Арцах-Диаспора – важнейший залог существования независимой армянской государственности. Ее развития и укрепления, сохранения национальной идентичности Спюрка и его жизнедеятельности. Вопросы, вынесенные в повестку форума, имеют важное стратегическое значение для перспективного развития нашей государственности», – как передает Арменпресс, сказал Бако Саакян.

Он подчеркнул, что благодаря совместной деятельности отмечены многие достижения и победы, в том числе международное признание Геноцида армян и Арцаха, многие программы, осуществляемые Всеармянским фондом «Айастан» и др.

«Важно также, что в работе форума участвуют государственные и общественные деятели, военные, благотворители, ученые, аналитики из многих стран мира. Столь внушительное представительство является площадкой диалога разных стран и народов, укрепления дружеских связей. У армянского народа множество друзей во всем мире, и мы чрезвычайно высоко ценим эту искреннюю, бескорыстную дружбу, считая ее нашим огромным, непреходящим богатством», - сказал президент Арцаха.