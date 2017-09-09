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До конца года Cadilac представит новый седан с автоматическим управлением


До конца текущего года американская корпорация Cadilac представит новый  седан с автоматическим управлением.

Как  передает Арменпресс, об этом сообщает TheNewYorkTimes. Базовая модель CT 6 будет оснащена  системой Supercruise, что позволит водителю не прикасаться к  рулю на автомагистралях. 

От водителя  требуется только не терять бдительности и следить за движением. На зеркале внутри машины встроена видеокамера, которая  будет следить за взглядом водителя и даст сигнал, если он долгое  время не  будет следить за дорогой.

Новый Cadilac будет соперничать с Tesla, которая внедрила систему Autopilot, которая, однако, требует, чтобы  руки водителя все  время были на руле.

 



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