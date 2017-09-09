До конца года Cadilac представит новый седан с автоматическим управлением

До конца текущего года американская корпорация Cadilac представит новый седан с автоматическим управлением.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает TheNewYorkTimes. Базовая модель CT 6 будет оснащена системой Supercruise, что позволит водителю не прикасаться к рулю на автомагистралях.

От водителя требуется только не терять бдительности и следить за движением. На зеркале внутри машины встроена видеокамера, которая будет следить за взглядом водителя и даст сигнал, если он долгое время не будет следить за дорогой.

Новый Cadilac будет соперничать с Tesla, которая внедрила систему Autopilot, которая, однако, требует, чтобы руки водителя все время были на руле.