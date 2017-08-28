В Хасавюрте во время спецоперации погибли двое правоохранителей РФ

Двое российских сотрудников сил правопорядка погибли в перестрелке с бандитами на окраине Хасавюрта. Как передает Арменпресс со ссылкой на «РИА новости», об этом сообщает информационный центр Национального антитеррористического комитета РФ.

Ранее сообщалось, что погиб один силовик и еще один получил ранения. Пострадавших среди гражданского населения нет.

Двое бандитов из так называемой хасавюртовской банды нейтрализованы, идет их опознание.

"На месте боестолкновения изъяты автоматическое оружие, боеприпасы и гранаты, принадлежавшие преступникам. Специалистами-взрывотехниками ФСБ были обнаружены самодельные взрывные устройства, установленные на неизвлекаемость, в связи с чем они уничтожены на месте путем подрыва", — говорится в сообщении НАК.

Проводятся дальнейшие оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.

Спецоперация проходила в понедельник на окраине Хасавюрта. Дом, где засели бандиты, был блокирован, из соседних строений эвакуированы жители, вводился режим контртеррористической операции.