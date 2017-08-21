Армения решительно идет к подписанию нового соглашения с ЕС – Карен Карапетян

Армения решительна в вопросе подписания нового рамочного Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве с ЕС.

Как передает Арменпресс, так заявил во время беседы с журналистами в Цахкадзоре премьер-министр РА Карен Карапетян.

«Мы идем к подписанию. Могут ли обстоятельства сложиться так, чтобы подписания не было – на данный момент не вижу этого. Но это переговорный процесс», - отметил глава правительства.

Что касается решимости Армении, то премьер подчеркнул – Армения решительно идет к подписанию.