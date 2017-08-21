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Армения решительно идет к подписанию нового соглашения с ЕС – Карен Карапетян


Армения решительна в вопросе  подписания нового рамочного Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве  с ЕС.

Как  передает Арменпресс, так заявил во время беседы  с журналистами в  Цахкадзоре премьер-министр РА Карен Карапетян.

«Мы  идем к  подписанию. Могут ли обстоятельства сложиться так, чтобы подписания  не  было – на данный  момент не  вижу этого. Но это переговорный процесс», - отметил глава  правительства.

Что касается решимости Армении, то премьер подчеркнул – Армения решительно идет к  подписанию.



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