Карен Карапетян – о создании СЭЗ с Ираном

Премьер-министр РА Карен Карапетян казал о создании Свободной экономической зоны с Ираном, что уже в ноябре будет создана определенная площадка.

Как передает Арменпресс, так заявил во время беседы с журналистами в Цахкадзоре премьер-министр РА Карен Карапетян.

«В этом вопросе мы прошли через многое – и удачные переговоры, и неудачные… но однозначно – мы эту площадку создадим. В ближайшее время во время визита в Иран мы будем говорить об этом. Недавно министр экономического развития и инвестиций встречался с советником президентом Ирана, и эти вопросы обсуждались», - сказал премьер.

Относительно прямых поставок электроэнергии в Иран Карапетян сказал: «На данный момент переговоры не идут, но если будут приемлемые ценовые условия – с большим удовольствием».