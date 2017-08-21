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Карен Карапетян – о создании СЭЗ с Ираном


Премьер-министр  РА Карен Карапетян казал  о создании Свободной экономической зоны с Ираном, что уже  в  ноябре  будет создана определенная площадка.

Как  передает Арменпресс, так заявил во время беседы  с журналистами в  Цахкадзоре премьер-министр РА Карен Карапетян.

«В этом вопросе мы прошли через многое – и удачные переговоры, и неудачные… но однозначно – мы  эту  площадку создадим. В ближайшее  время во время визита  в  Иран мы будем говорить об этом. Недавно министр экономического развития  и инвестиций встречался с советником  президентом Ирана, и эти вопросы обсуждались», - сказал премьер.

Относительно прямых поставок электроэнергии в  Иран Карапетян сказал: «На данный  момент переговоры  не  идут, но если будут приемлемые  ценовые  условия – с большим удовольствием».



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