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Бельгийский министр с турецкими корнями отказывается от гражданства Турции


Бельгийский  госминистр по вопросу  равенства  с турецкими корнями Зухал Демир отказывается от гражданства  Турции.

Как  передает Арменпресс, об этом пишет турецкая Hurriyet.

 Причина отказа  министра, члена партии N-VA,  от гражданства  Турции – отсутствие  демократии в  этой  стране.

«Не могу  признать страну, где  родились мои предки. Притеснение  общества, попрание  прав женщин, регресс демократии – в  Турции все  идет наоборот. Турция  останется для  меня  любимой  страной, но гражданство этой  страны  для  меня  неприемлемо», - сказала она.

  Зухал Демир родилась в Бельгии в 1980г. 24 февраля 2017г. она  была  назначена госминистром по вопросу  равенства.



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