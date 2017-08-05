Бельгийский министр с турецкими корнями отказывается от гражданства Турции

Бельгийский госминистр по вопросу равенства с турецкими корнями Зухал Демир отказывается от гражданства Турции.

Как передает Арменпресс, об этом пишет турецкая Hurriyet.

Причина отказа министра, члена партии N-VA, от гражданства Турции – отсутствие демократии в этой стране.

«Не могу признать страну, где родились мои предки. Притеснение общества, попрание прав женщин, регресс демократии – в Турции все идет наоборот. Турция останется для меня любимой страной, но гражданство этой страны для меня неприемлемо», - сказала она.

Зухал Демир родилась в Бельгии в 1980г. 24 февраля 2017г. она была назначена госминистром по вопросу равенства.