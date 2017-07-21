ЗАО «Объединенная энергетическая компания» признана владельцем «Арцахэнерго»

21-го июля состоляся конкурс, объявленный аппаратом правительства Арцаха на приватизацию ЗАО «Арцахэнерго». Кон курс вел замначальника управления госимуществаом Арцаха, председатель конкурсной комиссии Гагик Исраэлян.



Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью правительства Арцаха, заявки подали 2 организации: ЗАО «Объединенная энергетическая компания» и «Интеко Энерго».

Победителем была признана ЗАО «Объединенная энергетическая компания», которая была признана владельцем «Арцахэнерго».

По словам гендиректора ЗАО «Объединенная энергетическая компания» Тиграна Абрамяна, они обязуются в течение 5 лет сделать инвестиции на сумму 2 млрд 700 млн драмов, сохранить как миниму в течение года фонд заработной платы, довести МРОТ до 75 тысяч драмов, не повышать тарифы в течение ближайших 3 лет и пр.