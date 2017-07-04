Террористическое поведение Азербайджана не является новостью: Эдуард Шармазанов о скандальной публикации в болгарской газете

Международное сообщество должно провести расследование в отношении публикации в болгарской газете, в которой говорится о поставках оружия террористическим организациям Азербайджаном под видом дипломатических грузов, и дать четкую оценку действиям этого государства. Об этом в беседе с «Арменпресс» сказал зампредседателя НС Армении Эдуард Шармазанов.

«Лично для меня это не стало сюрпризом, поскольку Азербайджан является террористическим государством. Действия Азербаджана во время апрельской войны были такими же, как и действия ИГИЛ на ближнем Востоке – пытки в отношении мирных граждан, издевательства над телами павших. Тот же почерк. В 1990-х на стороне Азербайджана воевали террористы, и это не стало новостью. Когда мы говорим, что Азербайджан и Турция проявляют террористическое поведение и представляют серьезную угрозу безопасности в регионе, мы делаем это отнюдь не потому, что не урегулирован карабахский конфликт. Все это мы говорим, поскольку учитываем реалии, те действия, которые годами осуществляет Азербайджан»,- сказал зампредседателя НС Армении Эдуард Шармазанов.

По его словам, эти вопросы должны удостоиться внимания международной общественности, и если выяснится, что все это правда, то тогда международные структуры не должны довольствоваться только заявлениями: в отношении Азербайджана должны быть применены четкие санкции.

Для Шармазанова не стало новостью и то, что у Азербайджана м огут быть такие связи с террористическими организациями, поскольку они сотрудничали с таковыми во время арцахской войны, а год назад ВС Азербайджана действовали так же, как силы ИГИЛ на Ближнем Востоке. «Более того, Азербайджан награждал этих террористов. Азербайджан – то государство, что наградило Рамиля Сафарова, который топором убил спящего армянского офицера, Азербайджан его героизировал, показав свое истинное лицо. Последствиями этой безнаказанности, закрывания глаз на экстрадицию Сафарова, становится наглое поведение этой страны, которая презирает договоренности, достигнутые на саммитах в Вене и Санкт-Петербурге, приводит к дальнейшей наглости, что само по себе опасно»,- сказал зампредседателя НС Армении Эдуард Шармазанов.

По его словам, и Гитлер начинал с агрессивных заявлений, когда международное сообщество, вместо введения санкций, подписывали с ним Мюнхенский сговор, а Чемберлен утверждал, что он несет мир. Как сказал зампредседателя НС Армении Эдуард Шармазанов, когда с палачом разговариваешь, как с равным, то он еще больше наглеет. «Поэтому мы имеем то, что имеем. Международное сообщество должно провести расследование в отношении публикации в болгарской газете и потребовать к ответу руководство Азербайджана»,- сказал зампредседателя НС Армении Эдуард Шармазанов.

В сайте газеты «Труд», которая обладает в Болгарии наибольшим тиражом, 2-го июля была опубликована скандальная статья по следам расследования, проведенного на основании красноречивых фактов и рассекреченных документов, в которой раскрывается прямая вовлеченность госструктур Азербайджана в дело вооружения исламистских террористических группировок в различных частях света. Автор статьи Диляна Гайтнаджиева в своем расследовании приводит, в основном, данные о продаже оружия в Сирию, Ирак, Афганистан, Пакистан и Конго, доставляемого по назначению азербайджанской государственной авиакомпанией Silk Way Airlines под видом дипломатического груза.

Статья была опубликована после того, как группа болгарских хакеров Anonymus Bulgaria взломала сеть посольства Азербайджана в Софии, и выложила документы в доступе. Как пишет автор статьи, за последние 3 года азербайджанские компании, прикрываясь дипломатическим статусом, поставляли в горячие точки оружие и боеприпасы десятками тонн. Основная часть этого оружияя иапользовалась террористическими группировками. Автор статьи Диляна Гайтнаджиева пишет также, что часть перевозимого оружия могла быть использована в НКР. На основании красноречивых фактов доказывается, что заявление МО Азербайджана, сделанное в 2016 году о том, будто армянская сторона использует белый фосфор, является не чем иным, как фальсификацией.