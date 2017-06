Заработав за премьерную неделю $69,1 млн в прокате США, фильм "Трансформеры: Последний рыцарь" (Transformers: The Last Knight) режиссера Майкла Бэя опроверг скептические прогнозы голливудских критиков и сумел вплотную приблизиться к расчетам своего дистрибьютора - кинокомпании Paramount Pictures, которая ожидала до $70 млн, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Однако картина, получившая низкие рейтинги от большинства ведущих киноведческих порталов и изданий, отстала по данному показателю от всех своих четырех фильмов-предшественников франшизы. Одновременно оправдалась ставка создателей картины и на рынок Китая. За три дня показа пятая лента франшизы "Трансформеры" принесла в китайском прокате $123,4 млн.

Тем самым в текущем году фильм повторяет коммерческий успех картины "Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки" (Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales, 2017), которая также прошла в прокате США с достаточно низким зрительским интересом, однако оказалась популярной на зарубежных рынках, в первую очередь азиатских.

Картина "Трансформеры: Последний рыцарь" вышла в минувшую пятницу в 41 стране. При этом лента заняла первое место в прокате 40 стран. На второй позиции после Китая по кассовым сборам стоит Южная Корея с $12 млн. Тройку замыкает Россия с $8,9 млн. Далее следуют Великобритания – $5,7 млн и Германия с $4,7 млн.

Всего за пределами США фильм "Трансформеры: Последний рыцарь" заработал на билетах $196,2. Таким образом, за свою премьерную неделю лента сделала на продаже билетов общую сумму в $265,3 млн при производственных расходах в $217 млн.