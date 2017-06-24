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Минобороны сообщает новые подробности о состоянии военнослужащих, пострадавших в ДТП


Военнослужащие, пострадавшие в ДТП с участием автомобиля  ГАЗ-66, кроме  одного, находятся в военном госпитале  им. Мурацана.

Как  передает Арменпресс, об этом сообщает  пресс-секретарь МО РА Арцрун Ованисян.

“Жизни ни одного из пострадавших ничего не  угрожает. На данный  момент все, кроме  одного, находятся в военном госпитале  им. Мурацана”, - написал в Facebook Арцрун Ованисян.  

24 июня в  08:31часов  в Гегаркуникский ЦКУ МЧС РА  поступил сигнал о том, что на  дороге  Варденис-Шоржа произошло ДТП.

На место выехал боевой  расчет.

Выяснилось, что на 25 км отрезка Варденис-Шоржа магистрали М-14, возле  села  Даранак,  автомобиль  ГАЗ-66 съехал с проезжей части и около 6 м сполз в  овражек, при этом   отцепился  кузов. Из 20 военнослужащих, находившихся в  машине, 14 человек с телесными повреждениями разной  степени тяжести доставлены  в  Варденисский  военный  госпиталь.



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