Минобороны сообщает новые подробности о состоянии военнослужащих, пострадавших в ДТП

Военнослужащие, пострадавшие в ДТП с участием автомобиля ГАЗ-66, кроме одного, находятся в военном госпитале им. Мурацана.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает пресс-секретарь МО РА Арцрун Ованисян.

“Жизни ни одного из пострадавших ничего не угрожает. На данный момент все, кроме одного, находятся в военном госпитале им. Мурацана”, - написал в Facebook Арцрун Ованисян.

24 июня в 08:31часов в Гегаркуникский ЦКУ МЧС РА поступил сигнал о том, что на дороге Варденис-Шоржа произошло ДТП.

На место выехал боевой расчет.

Выяснилось, что на 25 км отрезка Варденис-Шоржа магистрали М-14, возле села Даранак, автомобиль ГАЗ-66 съехал с проезжей части и около 6 м сполз в овражек, при этом отцепился кузов. Из 20 военнослужащих, находившихся в машине, 14 человек с телесными повреждениями разной степени тяжести доставлены в Варденисский военный госпиталь.