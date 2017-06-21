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Боксер Карен Тонаканян потерпел поражение


На проходящем в Харькове чемпионате Европы по боксу Карен Тонаканян (60 кг)  потерпел поражение и выбыл из борьбы за медали.

Как передает «Арменпресс», борьбу в чемпионате Европы по боксу из армянских спортсменов продолжает только Ованнес Бачков (64 кг), который сегодня одержал победу и вышел в полуфинал. За участие в финале он будет бороться 23-го июня с польским боксером Матиушем-Томасом Польски. 

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