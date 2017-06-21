Боксер Карен Тонаканян потерпел поражение

На проходящем в Харькове чемпионате Европы по боксу Карен Тонаканян (60 кг) потерпел поражение и выбыл из борьбы за медали.

Как передает «Арменпресс» , борьбу в чемпионате Европы по боксу из армянских спортсменов продолжает только Ованнес Бачков (64 кг), который сегодня одержал победу и вышел в полуфинал. За участие в финале он будет бороться 23-го июня с польским боксером Матиушем-Томасом Польски.