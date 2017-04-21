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Во всемирном фестивале в Сочи впервые примут участие арцахцы


14-22 октября сего года в городе Сочи Российской Федерации пройдет 19-й Всемирный фестиваль молодежи и студентов.

Как сообщает Арменпресс, об этом сказал ведущий специалист  отдела  по делам молодежи Министерства культуры и по  делам молодежи  Республики Арцах Ашот Саркисян.

«Целью подобного мероприятия является  объединение молодежи  всего мира, укрепление международного, межкультурного  взаимодействия”, - сказал А.Саркисян, добавив, что программа фестиваля включает в себя различные спортивные соревнования, семинары и  дискуссии на политические темы, концерты, фестивали, а также красочное шествие делегаций.

«Все  желающие  принять участие в фестивале могут зарегистрироваться. Заявки принимаются до 15 мая“,  - сообщил А. Саркисян, отметив, что представители  молодежи Арцаха впервые примут участие в фестивале.



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