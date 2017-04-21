Стартовал мужской чемпионат Армении по волейболу

В Ереване 19 апреля стартовал первый этап мужского чемпионата Армении по волейболу. В первенстве участвуют 5 команд: СКИФ, Арцах, НУАСА, НПУА и Гюмри.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Национального олимпийского комитета Армении, 19 апреля СКИФ со счетом 3:0 победил НПУА, а Арцах с тем же счетом взял верх над командой НУАСА.

20 апреля СКИФ уступил Арцаху со счетом 2:3, а Гюмри с тем же счетом проиграл НУАСА.

21 апреля встречаются СКИФ – НУАСА, Гюмри – Арцах.