Алаверди полностью парализован. Подробности сообщает местное телевидение

После затяжных дождей в ночь с 25 на 26 мая в городе Алаверди под водой остались десятки зданий, магазинов и автомобилей — из-за разлива реки Дебед.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает телеканал "Анкюн +3" Алаверди, уточняя, что река Дебед вышла из берегов, заполнив подвалы и первые этажи жилых домов в городе Алаверди, оставив под водой десятки зданий, магазинов и автомобилей.

По информации источника, город Алаверди полностью парализован.

В целях ликвидации чрезвычайной ситуации, вызванной обильными дождями в Лорийской и Тавушской марзах, в Ереване, а также разливом рек Дебед, Агстев, Ташир, по решению премьер-министра Никола Пашиняна был сформирован оперативный штаб под руководством министра территориального управления и инфраструктуры РА Гнела Саносяна.