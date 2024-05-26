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Из-за  разливов в Армении есть закрытые дороги

Из-за  разливов в Армении есть закрытые дороги

Министерство территориального управления и инфраструктуры РА сообщает, что в результате разлива реки Дебед дороги закрыты. Министерство также представило альтернативные маршруты.

Как передает Арменпресс, об этом говорится в сообщении Министерства территориального управления и инфраструктуры РА.

"Как известно, разлившиеся воды реки Дебед сегодня ночью вышли из берегов, нанеся ущерб межгосударственной дороге М-6, в результате чего дорога закрыта для движения в обоих направлениях.

Ниже представляем закрытые дороги и предлагаем альтернативные маршруты.

Закрытые маршруты:

  1. Ванадзор - Алаверди - Айрум - Баграташен
  2. Дилижан - Иджеван

Альтернативные маршруты:

Межгосударственный маршрут Армения - Грузия

  1. Гогаван - Ташир - Степанаван - Ванадзор - Ереван
  2. Бавра - Гюмри - Ереван

Внутриреспубликанский маршрут Армении:

Айрум - Ноемберян - Айгеовит - Тавуш - Берд - Ттуджур - Чамбарак – Севан – Ереван.

Отметим, что в данный момент на месте находятся министр территориального управления и инфраструктур РА Гнел Саносян, сотрудники министерства, сотрудники фонда "Дорожный департамент" и координируют работы с сотрудниками МВД, региональными администрациями».

В целях ликвидации чрезвычайной ситуации, вызванной обильными дождями в Лорийской и Тавушской марзах, в Ереване, а также разливом рек Дебед, Агстев, Ташир, по решению премьер-министра Никола Пашиняна был сформирован оперативный штаб под руководством министра территориального управления и инфраструктуры РА  Гнела Саносяна.

 

 


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