Из-за разливов в Армении есть закрытые дороги
Министерство территориального управления и инфраструктуры РА сообщает, что в результате разлива реки Дебед дороги закрыты. Министерство также представило альтернативные маршруты.
Как передает Арменпресс, об этом говорится в сообщении Министерства территориального управления и инфраструктуры РА.
"Как известно, разлившиеся воды реки Дебед сегодня ночью вышли из берегов, нанеся ущерб межгосударственной дороге М-6, в результате чего дорога закрыта для движения в обоих направлениях.
Ниже представляем закрытые дороги и предлагаем альтернативные маршруты.
Закрытые маршруты:
- Ванадзор - Алаверди - Айрум - Баграташен
- Дилижан - Иджеван
Альтернативные маршруты:
Межгосударственный маршрут Армения - Грузия
- Гогаван - Ташир - Степанаван - Ванадзор - Ереван
- Бавра - Гюмри - Ереван
Внутриреспубликанский маршрут Армении:
Айрум - Ноемберян - Айгеовит - Тавуш - Берд - Ттуджур - Чамбарак – Севан – Ереван.
Отметим, что в данный момент на месте находятся министр территориального управления и инфраструктур РА Гнел Саносян, сотрудники министерства, сотрудники фонда "Дорожный департамент" и координируют работы с сотрудниками МВД, региональными администрациями».
В целях ликвидации чрезвычайной ситуации, вызванной обильными дождями в Лорийской и Тавушской марзах, в Ереване, а также разливом рек Дебед, Агстев, Ташир, по решению премьер-министра Никола Пашиняна был сформирован оперативный штаб под руководством министра территориального управления и инфраструктуры РА Гнела Саносяна.
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