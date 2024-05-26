 Никол Пашинян поздравил премьера Грузии Ираклия Кобахидзе по случаю Дня независимости

Премьер-министр Никол Пашинян направил поздравительное послание премьер-министру Грузии Ираклию Кобахидзе по случаю Дня независимости.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Республики Армения, в послании говорится:

“Сердечно поздравляю Вас и братский народ Грузии с национальным праздником – Днем независимости Грузии.

С момента обретения независимости развитие сотрудничества с дружественной Грузией во всех сферах было одним из важных направлений внешней политики Армении. В этой связи ключевое значение имеет подписание в этом году совместной Декларации о стратегическом партнерстве между Республикой Армения и Грузией. Уверен, что в результате совместной и последовательной работы наших правительств мы сможем в полной мере использовать эту базу для дальнейшего углубления и расширения сотрудничества между нашими государствами.

Подчеркиваю важность состоявшихся в Ереване в марте текущего года плодотворных дискуссий по двусторонним и региональным вопросам. Уверен, что углубление основанного на наших общих ценностях и цивилизационной общности стратегического партнерства между Арменией и Грузией послужит стабильности и процветанию наших двух государств и региона.

Еще раз поздравляю Вас с этим важным днем и желаю дружественной Грузии мира, благополучия и новых достижений”.