В результате разлива реки Дебед в Лори затоплены дома и разрушены дороги 

В результате разлива реки Дебед в Лорийской области были затоплены дома, разрушены дороги, по предварительным данным, есть одна жертва.

Как передает Арменпресс, Об этом сообщили в Спасательной службе Министерства внутренних дел Республики Армения.

Затоплен 31-й км участка Ванадзор-Алаверди автодороги М6, обрушился участок длиной около 50 м, затоплено несколько домов на улице Еркатухаин у станции Айрум, в реку упал автомобиль «Опель». участок от села Шнох до Техута (по предварительным данным, есть 1 жертва), на трассе Айрум-Алаверди заблокирован 1 грузовик (полностью в воде, в кабине 2 жителя), в городе Алаверди затоплены дома и коровники.

По предварительным данным, в реку упал один пожилой гражданин, поисково-спасательные работы продолжаются.

По состоянию на 8:00 утра разрушен мост через реку Дебед на дороге к поселку Каркоп общины Алаверди. Поселение затоплено

По дороге в поселок Ахтала мост через реку Дебед затоплен, , на железнодорожном пути имеются отложения и упавшие столбы.

На трассе М6 в городе Алаверди, на улице Туманяна, на дороге, ведущей в Санаинский район, и на кладбищенском участке дороги М6 дорога полностью залита водой, заметны полностью обрушившиеся участки. Мост, соединяющий станцию ​​Санаин с городом Алаверди, полностью разрушен.

В результате разлива реки на участке Шнох-Техут дорога была полностью разрушена.

По предварительным данным, на участке М6-Техут в реке находится автомобиль, в котором находится гражданин.

В общине Памбак, на участке дороги М6 поселка Кобаир-Дзорагет, на нескольких участках дорога полностью обрушилась. На этом участке заблокировано 3 машины.

70 жителей поселка Дзорагет эвакуированы в безопасную зону

Все случаи обслуживают подразделения спасательной службы МВД. Было задействовано 7 боевых подразделений, 2 оперативные группы от пожарно-спасательных отрядов Лорийского областного спасательного управления и 2 боевых подразделения и 1 оперативная группа от пожарно-спасательных отрядов Тавушского областного спасательного управления.

На месте работают 30 боевых расчетов и 324 спасателя. Эвакуировано 77 граждан. Работы продолжаются.