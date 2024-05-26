 В ВС РА нет военнослужащей по имени Элен Агасян. Министерство обороны

В Вооруженных Силах Республики Армения нет военнослужащей по имени и фамилии Элен Агасян.

Как передает Арменпресс, об этом сообщили в Министерстве обороны Республики Армения в ответ на запросы СМИ.

Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что женщина по имени Элен Агасян, представившаяся сотрудницей Министерства обороны Республики Армения, попыталась установить подслушивающее устройство в гостиничном номере Баграта Србазана (Галстаняна).