Время в Ереване: 11:07,   26 Май 2024

 В ВС РА нет военнослужащей по имени Элен Агасян. Министерство обороны

 В ВС РА нет военнослужащей по имени Элен Агасян. Министерство обороны

В Вооруженных Силах Республики Армения нет военнослужащей по имени и фамилии Элен Агасян.

Как передает Арменпресс, об этом сообщили в Министерстве обороны Республики Армения в ответ на запросы СМИ.

Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что женщина по имени Элен Агасян, представившаяся сотрудницей Министерства обороны Республики Армения, попыталась установить подслушивающее устройство в гостиничном номере Баграта Србазана (Галстаняна).


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Digital-Card---250x295.jpg (26 KB)

12.png (9 KB)

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: contact@armenpress.am