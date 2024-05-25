Любое вооруженное формирование, кроме госструктур, в РА является незаконным. Пресс-секретарь МВД

Никакой информации о «созданных незаконных отрядах» в МВД РА не поступало.

Об этом Арменпресс сообщил пресс-секретарь МВД Армении Нарек Саргсян.

«При наличии у граждан такой информации они могут обратиться в полицию МВД. В Республике Армения любое вооруженное формирование, кроме государственных структур, является незаконным.Любая попытка создания подобных незаконных формирований, даже со стороны правоохранительной системы, получит самую строгую реакцию в рамках закона», - заявил спикер.

На официальной странице оппозиционного движения и в прессе публикуется статья под заголовком "Команда Никола Пашиняна в настоящее время занята формированием малых отрядов".