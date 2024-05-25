Время в Ереване: 11:07,   25 Май 2024

Любое вооруженное формирование, кроме госструктур, в РА является незаконным. Пресс-секретарь МВД

Любое вооруженное формирование, кроме госструктур, в РА является незаконным. Пресс-секретарь МВД

Никакой информации о «созданных незаконных отрядах» в МВД РА не поступало.

Об этом Арменпресс сообщил пресс-секретарь МВД Армении Нарек Саргсян. 

«При наличии у граждан такой информации они могут обратиться в полицию МВД. В Республике Армения любое вооруженное формирование, кроме государственных структур, является незаконным.Любая попытка создания подобных незаконных формирований, даже со стороны правоохранительной системы, получит самую строгую реакцию в рамках закона», - заявил спикер.

На официальной странице оппозиционного движения и в прессе публикуется статья под заголовком "Команда Никола Пашиняна в настоящее время занята формированием малых отрядов".


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Digital-Card---250x295.jpg (26 KB)

12.png (9 KB)

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: contact@armenpress.am