Любое вооруженное формирование, кроме госструктур, в РА является незаконным. Пресс-секретарь МВД
16:43, 25 Май 2024
Никакой информации о «созданных незаконных отрядах» в МВД РА не поступало.
Об этом Арменпресс сообщил пресс-секретарь МВД Армении Нарек Саргсян.
«При наличии у граждан такой информации они могут обратиться в полицию МВД. В Республике Армения любое вооруженное формирование, кроме государственных структур, является незаконным.Любая попытка создания подобных незаконных формирований, даже со стороны правоохранительной системы, получит самую строгую реакцию в рамках закона», - заявил спикер.
На официальной странице оппозиционного движения и в прессе публикуется статья под заголовком "Команда Никола Пашиняна в настоящее время занята формированием малых отрядов".
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