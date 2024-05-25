Время в Ереване: 11:07,   25 Май 2024

Никол Пашинян посетил церковь Св. Богоматери в Воскепаре

Никол Пашинян посетил церковь Св. Богоматери в Воскепаре

25 мая премьер-министр Никол Пашинян посетил церковь Св.Богоматери в Воскепаре.

Как передает Арменпресс, об этом премьер написал на своей странице в Facebook, опубликовав видеоматериал из Воскепара.

"Посетил церковь Св.Богоматери в Воскепаре", - написал премьер-министр.

Никол Пашинян также ознакомился с результатами демаркации армяно-азербайджанской границы и службой пограничных войск СНБ.

Никол Пашинян также ознакомился с результатами демаркации армяно-азербайджанской границы и службой пограничных войск СНБ.

Пограничники проинформировали премьер-министра, что армянская сторона построила на этом участке 6 наблюдательных постов, азербайджанская сторона инженерных работ не проводила, строят дороги.

«Они стоят открыто и несут пограничную службу. Соглашение полностью соблюдается, ничего не нарушено", - сообщил премьер-министру первый заместитель командующего Пограничными войсками, начальник штаба полковник Эдгар Унанян.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Digital-Card---250x295.jpg (26 KB)

12.png (9 KB)

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: contact@armenpress.am