25 мая премьер-министр Никол Пашинян посетил церковь Св.Богоматери в Воскепаре.

Как передает Арменпресс, об этом премьер написал на своей странице в Facebook, опубликовав видеоматериал из Воскепара.

"Посетил церковь Св.Богоматери в Воскепаре", - написал премьер-министр.

Никол Пашинян также ознакомился с результатами демаркации армяно-азербайджанской границы и службой пограничных войск СНБ.

Никол Пашинян также ознакомился с результатами демаркации армяно-азербайджанской границы и службой пограничных войск СНБ.

Пограничники проинформировали премьер-министра, что армянская сторона построила на этом участке 6 наблюдательных постов, азербайджанская сторона инженерных работ не проводила, строят дороги.

«Они стоят открыто и несут пограничную службу. Соглашение полностью соблюдается, ничего не нарушено", - сообщил премьер-министру первый заместитель командующего Пограничными войсками, начальник штаба полковник Эдгар Унанян.