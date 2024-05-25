Никол Пашинян посетил церковь Св. Богоматери в Воскепаре
25 мая премьер-министр Никол Пашинян посетил церковь Св.Богоматери в Воскепаре.
Как передает Арменпресс, об этом премьер написал на своей странице в Facebook, опубликовав видеоматериал из Воскепара.
"Посетил церковь Св.Богоматери в Воскепаре", - написал премьер-министр.
Никол Пашинян также ознакомился с результатами демаркации армяно-азербайджанской границы и службой пограничных войск СНБ.
Никол Пашинян также ознакомился с результатами демаркации армяно-азербайджанской границы и службой пограничных войск СНБ.
Пограничники проинформировали премьер-министра, что армянская сторона построила на этом участке 6 наблюдательных постов, азербайджанская сторона инженерных работ не проводила, строят дороги.
«Они стоят открыто и несут пограничную службу. Соглашение полностью соблюдается, ничего не нарушено", - сообщил премьер-министру первый заместитель командующего Пограничными войсками, начальник штаба полковник Эдгар Унанян.
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