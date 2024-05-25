Делегация НС РА участвует в весенней сессии Парламентской Ассамблеи НАТО

В Софии 24-27 мая проходит весенняя сессия Парламентской ассамблеи НАТО.

Как передает Арменпресс, об этом сообщают из постоянной комиссии НС РА по вопросам обороны и безопасности.

Делегация НС РА под руководством председателя Постоянной комиссии НС по вопросам обороны и безопасности Андраника Кочаряна также принимает участие в ежегодной сессии Парламентской Ассамблеи.

Андраник Кочарян и члены делегации— депутаты Ваагн Алексанян и Арусяк Джулхакян принимают участие в заседаниях комитетов по вопросам Экономики и безопасности, Политики, науки и технологий, Демократии и безопасности, а также вопросов Обороны и безопасности.

В заседаниях ПА НАТО вместе с делегацией НС РА участвует также руководитель миссии Республики Армения при Организации Североатлантического договора Арман Исраелян.