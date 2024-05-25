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Адвокат сообщает об обыске в доме мэрии Степанакерта

Адвокат сообщает об обыске в доме мэрии Степанакерта

Адвокат Рубен Меликян сообщает об обыске дома мэра Степанакерта Давида Саргсяна сотрудниками правоохранительных органов.

Как передает Арменпресс, об этом Меликян написал на своей странице в Facebook.

"В данный момент они "посещают" дом мэра Степанакерта. Понятно – для обыска. А дальше… тоже понятно", - написал Меликян.

Ранее Рубен Меликян проинформировал об аресте мэра Мартакерта (Нагорный Карабах) Миши Гюрджяна.

 


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