Адвокат сообщает об обыске в доме мэрии Степанакерта
14:05, 25 Май 2024
Адвокат Рубен Меликян сообщает об обыске дома мэра Степанакерта Давида Саргсяна сотрудниками правоохранительных органов.
Как передает Арменпресс, об этом Меликян написал на своей странице в Facebook.
"В данный момент они "посещают" дом мэра Степанакерта. Понятно – для обыска. А дальше… тоже понятно", - написал Меликян.
Ранее Рубен Меликян проинформировал об аресте мэра Мартакерта (Нагорный Карабах) Миши Гюрджяна.
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