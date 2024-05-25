На всей территории Армении время от времени ожидаются дождь и гроза

В связи с проникновением активного циклона из районов Средиземного моря, во второй половине дня 25 мая на всей территории Республики Армения время от времени ожидаются дожди и грозы, ожидаются дожди и град, в некоторых регионах, в том числе в Ереване—возможно, интенсивные.

Как передает Арменпресс, об этом сообщают в Центре гидрометеорологии и мониторинга Министерства окружающей средыРеспублики Армения.

На территории республики во второй половине дня 25 и 26 мая временами по всей республике ожидаются дождь и гроза, в отдельных районах —интенсивный, возможен также град.27-30 мая в некоторых регионах ожидаются кратковременные дожди и грозы. Ветер юго-восточный - со скоростью 3-6 м/с, во время грозы ожидается усиление ветра до скорости 18-23 м/с.

Днем 25 мая температура воздуха постепенно снизится на 3-5 градусов, а 27-30 мая повысится на столько же.

Днем 25-го и 26-го мая в Ереване временами ожидаются дождь и гроза, местами интенсивные, возможен град.

27-30 мая ожидается кратковременный дождь и гроза, во время грозы ветер усилится со скоростью 16-20 м/с.