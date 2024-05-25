Возможное изменение ЕС размера платы за шенгенскую визу не коснется граждан Армении. МИД

В МИД прокомментировали распространенную в прессе информацию относительно изменения размера платы за шенгенскую визу.

Как передает Арменпресс, пресс-секретарь МИД РА Ани Бадалян отметила, что размер платы за шенгенскую визу для граждан РА определен в соответствии с соглашением "Об облегчении выдачи виз между Республикой Армения и Европейским Союзом", подписанным 17 декабря2012 года.

"Следовательно, возможное изменение ЕС стоимости шенгенской визы не коснется граждан РА", - написала Ани Бадалян на своей странице в Facebook.