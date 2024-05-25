Время в Ереване: 11:07,   25 Май 2024

Возможное изменение ЕС размера платы за шенгенскую визу не коснется граждан Армении. МИД

Возможное изменение ЕС размера платы за шенгенскую визу не коснется граждан Армении. МИД

В МИД прокомментировали распространенную в прессе информацию относительно изменения размера платы за шенгенскую визу.

Как передает Арменпресс, пресс-секретарь МИД РА Ани Бадалян отметила, что размер платы за шенгенскую визу для граждан РА определен в соответствии с соглашением "Об облегчении выдачи виз между Республикой Армения и Европейским Союзом", подписанным 17 декабря2012 года.

"Следовательно, возможное изменение ЕС стоимости шенгенской визы не коснется граждан РА", - написала Ани Бадалян на своей странице в Facebook.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Digital-Card---250x295.jpg (26 KB)

12.png (9 KB)

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: contact@armenpress.am