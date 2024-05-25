Вертолет премьер-министра совершил внеплановую посадку в Ванадзоре
11:30, 25 Май 2024
Вертолет премьер-министра Никола Пашиняна совершил внеплановую посадку в Ванадзоре из-за плохих погодных условий.
Как передает Арменпресс, об этом Пашинян написал на своей странице в Facebook.
«Дорогие мои, все в порядке. Из-за плохих погодных условий наш вертолет совершил незапланированную посадку в Ванадзоре.
Теперь мы продолжаем путь на машине. Желаю всем нам хорошего дня", - написал премьер.
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