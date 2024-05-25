Вертолет премьер-министра совершил внеплановую посадку в Ванадзоре

Вертолет премьер-министра Никола Пашиняна совершил внеплановую посадку в Ванадзоре из-за плохих погодных условий.

Как передает Арменпресс, об этом Пашинян написал на своей странице в Facebook.

«Дорогие мои, все в порядке. Из-за плохих погодных условий наш вертолет совершил незапланированную посадку в Ванадзоре.

Теперь мы продолжаем путь на машине. Желаю всем нам хорошего дня", - написал премьер.