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Вертолет премьер-министра совершил внеплановую посадку в Ванадзоре

Вертолет премьер-министра совершил внеплановую посадку в Ванадзоре

Вертолет премьер-министра Никола Пашиняна совершил внеплановую посадку в Ванадзоре из-за плохих погодных условий.

Как передает Арменпресс, об этом Пашинян написал на своей странице в Facebook.

 «Дорогие мои, все в порядке. Из-за плохих погодных условий наш вертолет совершил незапланированную посадку в Ванадзоре.

Теперь мы продолжаем путь на машине. Желаю всем нам хорошего дня", - написал премьер.


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