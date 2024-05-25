Адвокат сообщает об аресте мэра Мартакерта

Адвокат Рубен Меликян сообщает об аресте мэра Мартакерта Нагорного Карабаха Миши Гюрджяна.

Как передает Арменпресс, об этом Меликян написал на своей странице в Facebook.

"Недавно был арестован мэр Мартакерта", - написал Меликян, не уточнив других подробностей.