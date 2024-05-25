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Адвокат сообщает об аресте мэра Мартакерта

Адвокат сообщает об аресте мэра Мартакерта

Адвокат Рубен Меликян сообщает об аресте мэра Мартакерта Нагорного Карабаха Миши Гюрджяна.

Как передает Арменпресс, об этом Меликян написал на своей странице в Facebook.

"Недавно был арестован мэр Мартакерта", - написал Меликян, не уточнив других подробностей.

 


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